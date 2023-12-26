Чемезов: в России создадут бикалиберную РСЗО «Возрождение»
Серийное производство бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение» начнется в первой половине 2024 года. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, разработчики создали контейнер, позволяющий запускать реактивные системы от «Урагана» или ТОС-1 и ТОС-2. Также машину можно использовать для дистанционного минирования, рассказал Чемезов в интервью РИА Новости.
Глава «Ростеха» отметил, что испытания прошли успешно. Серийный выпуск установки начнется в первой половине следующего года, уточнил он.
Чемезов ранее заявил о росте гособоронзаказа в 10 раз с начала спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Криштиану Роналду стал лидером по количеству голов в 2023 году
- Съемки «Бэтмена 2» начнутся летом 2024 года
- МВД объявило в розыск уехавших в США шпажистов Сергея и Виолетту Бида
- Чемезов: в России создадут бикалиберную РСЗО «Возрождение»
- Дорожный конфликт на трассе в Подмосковье закончился стрельбой
- РБК: инициатором иска к Ивлеевой на 1 млрд рублей стал продюсер Иншаков
- Пригожин назвал Анну Асти лучшей певицей 2023 года
- В Ейске объяснили громкие звуки учениями военных
- Минкульт: в новых регионах России открыли четыре кинотеатра
- В Забайкалье трех мигрантов осудили за изнасилование 21-летней россиянки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru