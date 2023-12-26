Чемезов: в России создадут бикалиберную РСЗО «Возрождение»

Серийное производство бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение» начнется в первой половине 2024 года. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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По его словам, разработчики создали контейнер, позволяющий запускать реактивные системы от «Урагана» или ТОС-1 и ТОС-2. Также машину можно использовать для дистанционного минирования, рассказал Чемезов в интервью РИА Новости.

Глава «Ростеха» отметил, что испытания прошли успешно. Серийный выпуск установки начнется в первой половине следующего года, уточнил он.

Чемезов ранее заявил о росте гособоронзаказа в 10 раз с начала спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Российская АрмияОружиеРостех

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