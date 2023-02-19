Чемезов: Россия увеличила производство «Кинжалов»
Россия нарастила выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова.
По его словам, первоначально не требовалось такого количество ракетных комплексов, однако сейчас производство увеличивается. Отмечается, что сегодня госкорпорация производит огромные объемы продукции для Министерства обороны. Как подчеркнул Чемезов, в некоторых случаях они выросли в 50 раз.
Большой рост в первую очередь касается отрасли боеприпасов.
Ранее в США заявили, что Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, наводящих «ужас».
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