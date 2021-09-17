Checkmate могут включить в программу вооружений

Закупку российских истребителей Checkmate для ВКС России могут внести в программу вооружений на 2024–2033 годы, сообщает телеканал «360».

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Как заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, заказчики из других стран постоянно спрашивают, используются ли техника, которую предлагают на экспорт, в той стране, где ее производят. Потому Checkmate является важным фактором для экспортного потенциала.

Как отметил вице-премьер, Минобороны и ВКС осторожно относятся к однодвигательным истребителям, предпочитая двухдвигательные самолеты, считая их более надежными.

Как сообщалось, Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate. При этом иностранцы могут профинансировать создание двухместного истребителя.

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ФОТО: Ростех / facebook.com/RostecRussia
ТЕГИ:ВВС РоссииИстребители
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