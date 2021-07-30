ОАК: Checkmate заинтересовал Ближний Восток, ЮВА и Латинскую Америку
Страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки заинтересовались новым российским истребителем Checkmate, который ранее презентовали на авиасалоне МАКС-2021, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.
По его словам, в самолете воплотились самые современные технологии в области военного авиастроения. Кроме того, истребитель можно адаптировать под желания заказчика, а также установить бортовое оборудование различных производителей.
Легкий однодвигательный истребитель, разработанный компанией «Сухой» в рекордно быстрые сроки, для начала показали президенту России Владимиру Путину. Он будет поставляться на экспорт и, по мнению СМИ, станет конкурентом американского истребителя пятого поколения F-35.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- ОАК: Checkmate заинтересовал Ближний Восток, ЮВА и Латинскую Америку
- Россиянка Пракатень завоевала «серебро» ОИ в академической гребле
- Глава Росводресурсов: воды в Крыму достаточно для местных жителей и туристов
- Пуск корабля Starliner к МКС отложен из-за проблем с «Наукой»
- Самое северное в мире отделение «Почты России» появилось на Земле Франца-Иосифа
- Пушков предрек «бегство» Байдена от гнева Зеленского
- РИА Новости: США не смогут помешать «Северному потоку — 2»
- АТОР: российские туристы не отказываются от поездок в Турцию
- В Париже автомобиль въехал в террасу бара, есть жертвы
- Израиль запретил выезд в Британию, Грузию, Кипр и Турцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru