ОАК: Checkmate заинтересовал Ближний Восток, ЮВА и Латинскую Америку

По его словам, в самолете воплотились самые современные технологии в области военного авиастроения. Кроме того, истребитель можно адаптировать под желания заказчика, а также установить бортовое оборудование различных производителей.

Легкий однодвигательный истребитель, разработанный компанией «Сухой» в рекордно быстрые сроки, для начала показали президенту России Владимиру Путину. Он будет поставляться на экспорт и, по мнению СМИ, станет конкурентом американского истребителя пятого поколения F-35.

