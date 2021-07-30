ОАК: Checkmate заинтересовал Ближний Восток, ЮВА и Латинскую Америку

Страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки заинтересовались новым российским истребителем Checkmate, который ранее презентовали на авиасалоне МАКС-2021, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

«Шах и мат!» Новый российский истребитель будет стоить не дороже $30 миллионов

По его словам, в самолете воплотились самые современные технологии в области военного авиастроения. Кроме того, истребитель можно адаптировать под желания заказчика, а также установить бортовое оборудование различных производителей.

Легкий однодвигательный истребитель, разработанный компанией «Сухой» в рекордно быстрые сроки, для начала показали президенту России Владимиру Путину. Он будет поставляться на экспорт и, по мнению СМИ, станет конкурентом американского истребителя пятого поколения F-35.

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ФОТО: Ростех / facebook.com/RostecRussia
ТЕГИ:СамолетыИстребитель
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