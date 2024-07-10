Чеченский министр Дудаев рассказал об отличии пленных ВСУ от пленных чеченцев

Таким образом он ответил на видеоролик блогера Дмитрия Карпенко, пообщавшегося с пленными чеченскими бойцами. При этом Дудаев рассказал о разнице между военнопленными из Украины и Чечни.

По словам министра, чеченцы попали в плен, так как потеряли сознание из-за полученных травм, тогда как военнослужащие ВСУ сдались добровольно.

Кроме того, Дудаев уточнил, что на видео пленные из 5-й штурмовой бригады украинских сил, которую Карпенко хвалил в своём ролике. Чеченский министр назвал пленных украинцев «бедолагами», которых пытали на родине.

Ранее Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 90 российских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».