Чеченский министр Дудаев рассказал об отличии пленных ВСУ от пленных чеченцев
Министр по национальной политике и внешним связям Чеченской республики Ахмед Дудаев опубликовал в своём Telegram-канале видео с украинскими военнопленными.
Таким образом он ответил на видеоролик блогера Дмитрия Карпенко, пообщавшегося с пленными чеченскими бойцами. При этом Дудаев рассказал о разнице между военнопленными из Украины и Чечни.
По словам министра, чеченцы попали в плен, так как потеряли сознание из-за полученных травм, тогда как военнослужащие ВСУ сдались добровольно.
Кроме того, Дудаев уточнил, что на видео пленные из 5-й штурмовой бригады украинских сил, которую Карпенко хвалил в своём ролике. Чеченский министр назвал пленных украинцев «бедолагами», которых пытали на родине.
Ранее Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 90 российских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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