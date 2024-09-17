Алаудинов сообщил об уничтожении пехоты ВСУ на Суджанском направлении
Спецназ «Ахмат» уничтожил большое количество украинской пехоты, пытавшейся закрепиться на нескольких участках на Суджанском направлении в Курской области. Об этом рассказал командир формирования, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов.
«Покрошили пехоту, которая пыталась... закрепиться... У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — сообщил генерал-майор в своем Telegram-канале.
Кроме того, Алаудинов рассказал, что на суджанском направлении бойцы «Ахмата» сбили несколько дронов противника, уничтожили машину и самоходную артиллерийскую установку. Как отметил генерал-майор, ВСУ также пытались прорваться на направлении Веселого. Однако и здесь противник несет потери.
Ранее Апти Алаудинов сообщил, что российские военные укрепляют свои позиции в Борках под Курском, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru