Британская разведка: Кусты и мелкие деревья замедляют продвижение ВСУ на юге

«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев не обрабатываются, поэтому, а также из-за теплого и влажного лета там активно разрастаются сорняки», — говорится в публикации в Twitter ведомства.

Разведка отмечает, что растительность становится укрытием для оборонительных позиций российских сил. Кроме того, деревья, кусты и сорняки затрудняют обезвреживание минных полей.

Ранее СМИ сообщили, что медицинские посты на подконтрольной Киеву территории Запорожской области работают круглосуточно, сюда поступает колоссальное число раненых солдат ВСУ, участвующих в контрнаступлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

