Британская разведка: Кусты и мелкие деревья замедляют продвижение ВСУ на юге
Кустарники и небольшие деревья сдерживают контрнаступление украинских войск на южных территориях. Об этом заявила разведка Великобритании.
«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев не обрабатываются, поэтому, а также из-за теплого и влажного лета там активно разрастаются сорняки», — говорится в публикации в Twitter ведомства.
Разведка отмечает, что растительность становится укрытием для оборонительных позиций российских сил. Кроме того, деревья, кусты и сорняки затрудняют обезвреживание минных полей.
Ранее СМИ сообщили, что медицинские посты на подконтрольной Киеву территории Запорожской области работают круглосуточно, сюда поступает колоссальное число раненых солдат ВСУ, участвующих в контрнаступлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru