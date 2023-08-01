Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Контрнаступление превратилось в бойню для ВСУ

Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны. Аналитик подчеркнул, что главная проблема ВСУ в том, что у них недостаточно артиллерии и почти нет авиации.

Ранее, 31 июля, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону заявил, что после провала наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

