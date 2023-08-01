Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Контрнаступление превратилось в бойню для ВСУ
Запад требует от Вооруженных сил Украины (ВСУ) решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны. Аналитик подчеркнул, что главная проблема ВСУ в том, что у них недостаточно артиллерии и почти нет авиации.
Ранее, 31 июля, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону заявил, что после провала наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Europa Press: Правительство Испании эвакуирует более 70 своих граждан из Нигера
- Получивших 1,3 млрд рублей нелегальных банкиров задержали в Ростове-на-Дону
- СМИ: Педофил из Анапы устроил «рейд» по детским лагерям
- Baza: Сотрудников Минэкономразвития не отпустили на удаленку после первой атаки на «Москву-Сити»
- СМИ: артист Юрий Назаров госпитализирован после падения на станции метро «Полежаевская»
- Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Контрнаступление превратилось в бойню для ВСУ
- Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева
- Писатель Прилепин станет заместителем командира полка Росгвардии особого назначения
- «Мумий Тролль», ДДТ и «Сплин» выступят на фестивале в Казахстане
- Компания «Газпром» заявила о новом рекорде суточных поставок газа в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru