Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Контрнаступление превратилось в бойню для ВСУ

Запад требует от Вооруженных сил Украины (ВСУ) решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны. Аналитик подчеркнул, что главная проблема ВСУ в том, что у них недостаточно артиллерии и почти нет авиации.

Ранее, 31 июля, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону заявил, что после провала наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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