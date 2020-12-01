Брешь в ПВО. Сможет ли Россия защитить Курилы?

«Система противовоздушной обороны строится по эшелонированному, интегрированному принципу под управлением из единого командного пункта. В данном случае мы говорим о командном пункте 11-й армии ВВС и ПВО, в зону ответственности которой входят и Курильские острова. Постановка на боевое дежурство зенитно-ракетных комплексов С-300 усиливает существующую ПВО на передовых рубежах. За ними еще целая эшелонированная система ПРО. Сами по себе комплексы не такие эффективные. Но в общей системе, интегрированной с ПРО Тихоокеанского флота, которая может усиливаться кораблями, они – один из элементов усиления ПВО», - объяснил Бижев.

Он напомнил, что в советское время там были комплексы ПРО.

«Курильские острова защищались истребительно-авиационным прикрытием, зенитно-ракетными комплексами. Сейчас мы усиливаем ПРО, заполняем бреши», - добавил собеседник НСН.

С-300В4 - комплекс на гусеничном ходу. Комплекс призван защищать войска при оборонительных и наступательных операциях, он также осуществляет противовоздушную и противоракетную оборону войсковых объектов.

