Брешь в ПВО. Сможет ли Россия защитить Курилы?
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ рассказал в эфире НСН, зачем России потребовалось размещать новые системы ПВО на Курилах.
Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) С-300В4 разместила Россия на Курильских островах. Об этом сообщили в Восточном военном округе (ВВО). Военные не уточнили, на каком именно острове Курильской гряды установлена система ПВО, но отметили что накануне готовность к заступлению ЗРК на боевое дежурство проверил командующий войсками ВВО Геннадий Жидко.
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, зачем потребовалось размещать С-300В4 на Курилах.
«Система противовоздушной обороны строится по эшелонированному, интегрированному принципу под управлением из единого командного пункта. В данном случае мы говорим о командном пункте 11-й армии ВВС и ПВО, в зону ответственности которой входят и Курильские острова. Постановка на боевое дежурство зенитно-ракетных комплексов С-300 усиливает существующую ПВО на передовых рубежах. За ними еще целая эшелонированная система ПРО. Сами по себе комплексы не такие эффективные. Но в общей системе, интегрированной с ПРО Тихоокеанского флота, которая может усиливаться кораблями, они – один из элементов усиления ПВО», - объяснил Бижев.
Он напомнил, что в советское время там были комплексы ПРО.
«Курильские острова защищались истребительно-авиационным прикрытием, зенитно-ракетными комплексами. Сейчас мы усиливаем ПРО, заполняем бреши», - добавил собеседник НСН.
С-300В4 - комплекс на гусеничном ходу. Комплекс призван защищать войска при оборонительных и наступательных операциях, он также осуществляет противовоздушную и противоракетную оборону войсковых объектов.
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