«Ударить ракетами»: Японцы предложили способы «вернуть» Курилы
Японские пользователи оставили жёсткие комментарии в адрес России под статьёй на портале Yahoo News Japan, в которой рассматривалось решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку.
Автор публикации увидел в реакции Москвы по этому поводу элемент давления на будущего премьера при сохранении подхода Токио «сначала острова, потом мирный договор». Япония, как известно, претендует на четыре острова Курильской гряды, который являются частью России.
Некоторые читатели высказались довольно резко, пишет РИА Новости. Так, один из них призвал отказаться от переговоров по островам и подождать, «пока Россия сама не загнётся». Другой высказал мнение, что Японией сможет вернуть острова только военным способом.
«Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», - приводит этот комментарий агентство.
Есть мнение, что Токио нужно активно поддерживать попытки международной изоляции России.
Ранее японских интернет-пользователей возмутили архивные фотографии освобождения Курильских остров советскими войсками , опубликованные Минобороны РФ.
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