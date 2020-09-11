«Ударить ракетами»: Японцы предложили способы «вернуть» Курилы

Некоторые читатели высказались довольно резко, пишет РИА Новости. Так, один из них призвал отказаться от переговоров по островам и подождать, «пока Россия сама не загнётся». Другой высказал мнение, что Японией сможет вернуть острова только военным способом.

«Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», - приводит этот комментарий агентство.

Есть мнение, что Токио нужно активно поддерживать попытки международной изоляции России.

Ранее японских интернет-пользователей возмутили архивные фотографии освобождения Курильских остров советскими войсками , опубликованные Минобороны РФ.

