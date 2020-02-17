Полностью контрактная армия государству не по карману

17 февраля 202014:17
Георгий Гагарин

Военный эксперт объяснил в эфире НСН, почему полностью избавляться от призыва не стоит.



Россия однажды может полностью перейти на контрактную форму в армии. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, сейчас российская армия ежегодно набирает 150 тыс. человек.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил в эфире НСН, почему полностью избавляться от призыва не стоит.

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«Цифра, которая определена в указе президента - один миллион военнослужащих, оптимальна. Она отвечает отношениям, которые сложились в обществе. У нас около 400 тыс. контрактников, около 280 тыс. солдат и сержантов срочной службы, 220-240 тыс. офицеров, около 40 тыс. женщин. Техника в Вооруженные силы приходит все более сложная. Солдату срочной службы за один год ее не освоить, поэтому на боевой технике желательно иметь контрактника. Но зачем он нужен в роли стрелка? Чтобы научиться стрелять из автомата или быть в боевом расчете артиллерии, не надо быть контрактником. В армии есть очень простые специальности, которые можно освоить за две недели. Платить за них по контракту у государства нет возможности», - сказал он.

Виктор Бондарев отметил, что сейчас срочники обеспечивают мобилизационный резерв.

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ФОТО: РИА Новости
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