Полностью контрактная армия государству не по карману

Россия однажды может полностью перейти на контрактную форму в армии. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, сейчас российская армия ежегодно набирает 150 тыс. человек.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил в эфире НСН, почему полностью избавляться от призыва не стоит.