Болгария отправила на Украину эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами
Эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами отправили из Болгарии на Украину. Об этом заявил министр обороны республики в отставке Тодор Тагарев, передает Болгарское национальное телевидение.
«Первый эшелон из 30 вагонов был отправлен 7 марта. В операции участвовало 240 военнослужащих», — сообщил Тагарев.
По его словам, расходы на отправку техники составили более 170 тысяч левов (около €85 тысяч).
В декабре прошлого года власти Болгарии отклонили вето президента на поставку техники Киеву, напоминает телеканал «360». Как ожидалось, Украине передадут машины, которые не используют болгарские военные — около 100 БТР, а также запчасти.
Ранее Комиссия по обороне парламента Болгарии одобрила отправку Киеву «дефектных, выведенных из строя или излишних» переносных зенитных ракетных комплексов, пишет Ura.ru.
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