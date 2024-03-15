Болгария отправила на Украину эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами

«Первый эшелон из 30 вагонов был отправлен 7 марта. В операции участвовало 240 военнослужащих», — сообщил Тагарев.

По его словам, расходы на отправку техники составили более 170 тысяч левов (около €85 тысяч).

В декабре прошлого года власти Болгарии отклонили вето президента на поставку техники Киеву, напоминает телеканал «360». Как ожидалось, Украине передадут машины, которые не используют болгарские военные — около 100 БТР, а также запчасти.

Ранее Комиссия по обороне парламента Болгарии одобрила отправку Киеву «дефектных, выведенных из строя или излишних» переносных зенитных ракетных комплексов, пишет Ura.ru.

