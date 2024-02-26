Премьер-министр Болгарии прибыл в Киев с визитом
26 февраля 202410:34
Премьер-министр Болгарии Николай Денков в сопровождении делегации правительства прибыл в Киев с рабочим визитом, сообщает БНТ.
«В состав болгарской делегации также входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики - Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев», - уточнили журналисты.
Также в Киев прибыли Начальник штаба обороны болгарской армии адмирал Эмил Ефтимов и замминистра обороны республики Станимир Георгиев. Цели визита не уточняются.
Ранее в Киев прибыли премьеры Италии, Канады, Бельгии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru