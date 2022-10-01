Союзные войска отошли от Красного Лимана из-за угрозы окружения

На фоне угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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Также в ведомстве отметили, что противник, имея значительное превосходство в силах, ввел резервы и продолжил наступление на Краснолиманском направлении, несмотря на потери.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска взяли Красный Лиман в полукольцо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияВСУМинобороныМинобороны РФ
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