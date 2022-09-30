Более 80 тысяч повесток о мобилизации вручили в Петербурге

«В соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации более 80 тысяч граждан города вручены повестки», - отметил он.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что один из местных спортсменов по ошибке получил повестку в военкомат, сообщает RT.