Более 80 тысяч повесток о мобилизации вручили в Петербурге

Заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что повестки в рамках частичной мобилизации получили более 80 тысяч жителей Северной столицы, сообщает РИА Новости.

Глава Бурятии сообщил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе

«В соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации более 80 тысяч граждан города вручены повестки», - отметил он.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что один из местных спортсменов по ошибке получил повестку в военкомат, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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