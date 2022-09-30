Глава Бурятии сообщил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе
Задание по мобилизации в Бурятии выполнено. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.
«В республике задание по мобилизации выполнено. Сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего Минздрава», — написал глава Бурятии в своем Telegram-канале.
Как отметил Цыденов, продолжается работа по дополнительному медицинскому осмотру подлежащих призыву, пишет Газета.ру. Глава Бурятии добавил, что часть мобилизованных отпустили домой по медицинским показаниям, отмечает РИА ФАН.
По словам губернатора, пункты сбора по мобилизации в Бурятии закрываются, при этом военкоматы продолжают работать с добровольцами.
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