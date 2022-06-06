Бойцы Росгвардии уничтожили в Харьковской области боевиков батальона «Кракен»

В сообщении говорится, что спецназовцы, «используя эффект внезапности», уничтожили шестерых националистов, седьмой был взят в плен.

«В ходе осмотра места боестолкновения, изучения документов и средств сотовой связи было установлено, что группа принадлежит националистическому батальону «Кракен», что подтвердил и пленный диверсант», - добавили в Росгвардии.

Ранее боец подразделения Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб в Донбассе в бою с иностранными наёмниками, в числе которых был сын члена Британского парламента Бен Грант, сообщает «Свободная пресса».

