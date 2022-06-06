Бойцы Росгвардии уничтожили в Харьковской области боевиков батальона «Кракен»

Спецназ Росгвардии обнаружил в Харьковской области разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что спецназовцы, «используя эффект внезапности», уничтожили шестерых националистов, седьмой был взят в плен.

«В ходе осмотра места боестолкновения, изучения документов и средств сотовой связи было установлено, что группа принадлежит националистическому батальону «Кракен», что подтвердил и пленный диверсант», - добавили в Росгвардии.

Ранее боец подразделения Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб в Донбассе в бою с иностранными наёмниками, в числе которых был сын члена Британского парламента Бен Грант, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ХарьковНационалистыРосгвардия
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