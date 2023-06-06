Бойцы группировки «Восток» отбили атаку ВСУ и уничтожили 17 танков

«При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки», — цитирует Чехова РИА Новости.

Кроме того, ВС России уничтожили три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов ВСУ в районе Ольговского. Также российские силы пресекли попытку разведки боем к северу от Никольского, пишет RT.

На Запорожском направлении военные РФ поразили опорный пункт ВСУ в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы и живую силу близ Новоданиловки, места временной дислокации противника в Новоандреевке и у Щербаков.

