Бойцы группировки «Восток» отбили атаку ВСУ и уничтожили 17 танков
Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать на Южнодонецком направлении, противник потерял 17 танков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
«При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки», — цитирует Чехова РИА Новости.
Кроме того, ВС России уничтожили три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов ВСУ в районе Ольговского. Также российские силы пресекли попытку разведки боем к северу от Никольского, пишет RT.
На Запорожском направлении военные РФ поразили опорный пункт ВСУ в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы и живую силу близ Новоданиловки, места временной дислокации противника в Новоандреевке и у Щербаков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru