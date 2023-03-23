Боец «Вагнера» сообщил о нацистской символике на позициях ВСУ в Артемовске

По его словам, военнослужащие ЧВК замечали на технике ВСУ белые кресты, напоминающие знак вермахта. Боец отметил, что такой символикой помечены многие украинские танки.

«Возможно, на нацистскую символику отсылка», - сказал солдат.

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский 23 марта анонсировал скорое контрнаступление ВСУ под Артемовском. По его словам, ЧВК «Вагнер» является основной российской силой на этом направлении, пишет НСН.

