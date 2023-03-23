Боец «Вагнера» сообщил о нацистской символике на позициях ВСУ в Артемовске
«Музыканты» в ходе боев за Артемовск (Бахмут) встречают большое количество нацистской символики на позициях украинской армии. Об этом РИА Новости рассказал боец группы.
По его словам, военнослужащие ЧВК замечали на технике ВСУ белые кресты, напоминающие знак вермахта. Боец отметил, что такой символикой помечены многие украинские танки.
«Возможно, на нацистскую символику отсылка», - сказал солдат.
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский 23 марта анонсировал скорое контрнаступление ВСУ под Артемовском. По его словам, ЧВК «Вагнер» является основной российской силой на этом направлении, пишет НСН.
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