ЧВК «Вагнер» ведет в Артемовске мощный штурм

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут мощный штурм в Артемовске, сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на сообщения военнослужащих украинских Вооруженных сил.

Советник врио главы ДНР: Артемовск практически полностью блокирован

На город наступает значительное количество военных России. Под огнем находятся украинские позиции в районе целого ряда населенных пунктов.

Ранее на Артемовском направлении заметили танки Leopard.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЧВК "Вагнер"Спецоперация

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