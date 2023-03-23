ЧВК «Вагнер» ведет в Артемовске мощный штурм
23 марта 202306:26
Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут мощный штурм в Артемовске, сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на сообщения военнослужащих украинских Вооруженных сил.
На город наступает значительное количество военных России. Под огнем находятся украинские позиции в районе целого ряда населенных пунктов.
Ранее на Артемовском направлении заметили танки Leopard.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru