Боец элитного спецподразделения объяснил, почему мобилизация в России не нужна

Россия справится с задачами на Украине без мобилизации, считает боец с позывным «Ветер» из участвующего в спецоперации элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации.

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Военнослужащий в беседе с РИА Новости ответил на вопрос, нужна ли в стране полная или частичная мобилизация.

«Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца», — подчеркнул «Ветер».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не собираются объявлять всеобщую мобилизацию в связи со спецоперацией на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияУкраинаСпецоперацияРоссия
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