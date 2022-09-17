Боец элитного спецподразделения объяснил, почему мобилизация в России не нужна
Россия справится с задачами на Украине без мобилизации, считает боец с позывным «Ветер» из участвующего в спецоперации элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации.
Военнослужащий в беседе с РИА Новости ответил на вопрос, нужна ли в стране полная или частичная мобилизация.
«Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца», — подчеркнул «Ветер».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не собираются объявлять всеобщую мобилизацию в связи со спецоперацией на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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