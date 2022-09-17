Боец элитного спецподразделения объяснил, почему мобилизация в России не нужна

Военнослужащий в беседе с РИА Новости ответил на вопрос, нужна ли в стране полная или частичная мобилизация.

«Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца», — подчеркнул «Ветер».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не собираются объявлять всеобщую мобилизацию в связи со спецоперацией на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

