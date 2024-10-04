Боец «Ахмата» сообщил о перегруппировке ВСУ под Суджей в Курской области

Украинские войска перегруппировываются в районе Суджи в Курской области. Об этом рассказал боец группы командира «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным «Москва».

По словам военного, противник уводит силы с этого участка.

«Такой вывод сделали по итогам нескольких дней, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить», — рассказал «Москва» в беседе с РИА Новости.

Боец подчеркнул, что российские военные «следят, ждут, взрывают».

Между тем Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за время боев на Курском направлении потеряли свыше 19,5 тысячи человек, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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