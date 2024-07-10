Блинкен: Дания и Нидерланды начали передачу Украине истребителей F-16

Выступая на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне, он указал, что боевые самолёты «уже в пути».

«Пока мы говорим, осуществляется передача F-16 из Дании и Нидерландов. Эти самолёты появятся в небе над Украиной нынешним летом», - уточнил Блинкен.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что более двенадцати украинских граждан проходят обучение по пилотированию истребителей F-16 на территории США и Дании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

