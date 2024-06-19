В Белом доме заявили, что передаваемые Киеву F-16 разместят на Украине
Истребители F-16, которые Украина получит от США, будут размещены на украинской территории. Об этом сообщил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан телекомпании PBS.
«План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине», — подчеркнул помощник главы государства.
Как напомнил Салливан, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности, в котором подчеркивается, что Вашингтон хочет «помочь получить эти средства» Киеву, и техника должна размещаться на Украине.
Между тем СМИ сообщили, что Запад достиг поворотного момента в вопросе оказания помощи Киеву. Отмечается, что использование американского оружия для ударов по целям в РФ и возможное присутствие инструкторов НАТО создают высокие риски, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра
- Матвиенко поручила подготовить решение о приостановке участия РФ в деятельности ПА ОБСЕ
- В Краснодарском крае автомобиль врезался в здание аптеки
- Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года
- Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус» и чайный сервиз
- Тишковец заявил о рекордных ливнях в Москве и вероятности смерчей в области 20 июня
- Роскомнадзор запретил песню «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы»
- В Белом доме заявили, что передаваемые Киеву F-16 разместят на Украине
- В Москве задержан повар по уголовному делу о массовом отравлении людей
- В Госдуме одобрили проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru