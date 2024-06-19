В Белом доме заявили, что передаваемые Киеву F-16 разместят на Украине

Истребители F-16, которые Украина получит от США, будут размещены на украинской территории. Об этом сообщил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан телекомпании PBS.

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«План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине», — подчеркнул помощник главы государства.

Как напомнил Салливан, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности, в котором подчеркивается, что Вашингтон хочет «помочь получить эти средства» Киеву, и техника должна размещаться на Украине.

Между тем СМИ сообщили, что Запад достиг поворотного момента в вопросе оказания помощи Киеву. Отмечается, что использование американского оружия для ударов по целям в РФ и возможное присутствие инструкторов НАТО создают высокие риски, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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