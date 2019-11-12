Без вины виноватые? Двоих расстрелянных Шамсутдиновым через день ждал дембель

Двое из расстрелянных в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым должны были демобилизоваться в ближайшее время. У двоих остались жены и дети. Еще одного солдата ждала невеста из армии, семья другого - несколькими месяцами ранее потеряла дочь. 12 ноября «Коммерсант» публикует материал и личные истории восьми жертв трагедии в Забайкалье. В материале отмечается, что командир дежурной смены капитан Владимир Евсеев не мог быть причастен к возможным издевательствам над Шамсутдиновым, так как не работал с личным составом.

Но, как заявил НСН заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который лично побывал на месте трагедии, обстановка в воинской части была нормальная, рабочая. Солдаты были обеспечены всем необходимым.

«Мне кажется, что когда ты приезжаешь в юном возрасте из города крупного служить в части, расположенной в лесу, когда ты в замкнутом пространстве, когда вокруг столько лиц исключительно мужского пола… Плюс, наверное, есть требования офицеров, которые могут восприниматься как дедовщина. Но люди должны понимать, что вкладывается в это понятие», - уточнил Шерин.

После трагедии стало известно, что в каждом военном округе создадут социологический центр, который будет следить за морально-политическим состоянием военнослужащих.

Своевременной и очень нужной назвал в эфире НСН военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров.