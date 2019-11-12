Без вины виноватые? Двоих расстрелянных Шамсутдиновым через день ждал дембель
НСН пытается понять причины трагедии в забайкальской воинской части и пишет о жертвах, которым оставалось дослужить пару дней.
Двое из расстрелянных в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым должны были демобилизоваться в ближайшее время. У двоих остались жены и дети. Еще одного солдата ждала невеста из армии, семья другого - несколькими месяцами ранее потеряла дочь. 12 ноября «Коммерсант» публикует материал и личные истории восьми жертв трагедии в Забайкалье. В материале отмечается, что командир дежурной смены капитан Владимир Евсеев не мог быть причастен к возможным издевательствам над Шамсутдиновым, так как не работал с личным составом.
Но, как заявил НСН заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который лично побывал на месте трагедии, обстановка в воинской части была нормальная, рабочая. Солдаты были обеспечены всем необходимым.
«Мне кажется, что когда ты приезжаешь в юном возрасте из города крупного служить в части, расположенной в лесу, когда ты в замкнутом пространстве, когда вокруг столько лиц исключительно мужского пола… Плюс, наверное, есть требования офицеров, которые могут восприниматься как дедовщина. Но люди должны понимать, что вкладывается в это понятие», - уточнил Шерин.
После трагедии стало известно, что в каждом военном округе создадут социологический центр, который будет следить за морально-политическим состоянием военнослужащих.
Своевременной и очень нужной назвал в эфире НСН военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров.
«Есть показатель, который определяет боеспособность и боеготовность подразделения. Это в том числе моральное состояние личного состава. Все будет зависеть от того, какие будут поставлены задачи перед этим подразделением. Социологические проблемы в армии существуют. То, что этим должны заниматься специалисты — психологи, педагоги-воспитатели, социологи — однозначно. Армия — сложный социальный институт, относиться к нему нужно очень серьезно. Он связан с такими понятиями как «оружие», «жизнь», «смерть». И риски возникают соответствующие», — отметил военный психолог.
Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Он сразу же сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. Но есть версия, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.
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