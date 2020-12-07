Беспилотники «Калашникова» прошли испытания в Сирии

Беспилотники концерна «Калашников» были испытаны в боевых действиях в Сирии и хорошо себя показали. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, «Минобороны с удовольствием их приобретает», передает ТАСС.