Беспилотники «Калашникова» прошли испытания в Сирии

Беспилотники концерна «Калашников» были испытаны в боевых действиях в Сирии и хорошо себя показали. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, «Минобороны с удовольствием их приобретает», передает ТАСС.

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Чемезов добавил, что речь идёт не только о разведывательных беспилотниках, но и о боевых, отмечает RT.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН ранее оценил боеготовность Черноморского флота в сравнении с военно-морскими силами НАТО в регионе.

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ТЕГИ:СирияБеспилотникиКонцерн "калашников"
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