СМИ: Танкисты уничтожили укрытую украинскую бронетехнику под Кременной
Экипаж танка Т-72Б3 нанес удар по украинской бронетехнике в укрытии в районе Кременной. Об этом сообщает РИА Новости.
Технику обнаружили разведчики Западного военного округа. Танкисты атаковали цели из пушечной пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 миллиметров. Как отметил командир танковой роты с позывным «Успех», воздушная разведка определяет объекты, «которые беспокоят очень сильно нашу пехоту». Танки получают координаты и уничтожают цели, отмечает телеканал «360». По словам военного, в хорошую погоду танкисты могут выезжать три раза в день и уничтожать до пяти целей за выезд, пишет Газета.ру.
Говоря о том, за что сражается «Успех», командир подчеркнул, что защищает свою Родину: семью, близких, страну, «нашу землю». Как отметил военный, он испытывает гордость, идя по стопам предков, которые освобождали страну от немецко-фашистских захватчиков.
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