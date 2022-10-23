Бен Уоллес заявил, что Киев не намерен идти на эскалацию конфликта с Москвой
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в телефонном разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отверг обвинения в том, что Украина при поддержке западных партнеров планирует эскалацию конфликта. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении руководителя британского военного ведомства.
«По просьбе российского министерства обороны министр обороны [Великобритании] провел разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу сегодня днем. Министр Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при поддержке западных стран, включая Великобританию, по эскалации конфликта на Украине. Министр обороны [Уоллес] отверг эти утверждения и предостерег от использования этих заявлений в качестве предлога к дальнейшей эскалации», - сказано в сообщении.
По словам Уоллеса, поиск разрешение этого конфликта – «задача для Украины и России». Он также заверил, что «Великобритания готова оказать помощь».
Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню и Турции Хулуси Акаром.
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