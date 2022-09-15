Белый дом заявил о намерении поставить Украине передовые ракетные системы
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставить Украине вооружение, необходимое для боёв на юге и востоке, сообщает РИА Новости.
В интервью телеканалу MSNBC он уточнил, что в состав поставок войдут «артиллерия и продвинутые ракетные системы».
«Это будут те вооружения и техника, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге», - заключил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности США станут стороной конфликта, сообщает RT.
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