Белый дом заявил о намерении поставить Украине передовые ракетные системы

В интервью телеканалу MSNBC он уточнил, что в состав поставок войдут «артиллерия и продвинутые ракетные системы».

«Это будут те вооружения и техника, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге», - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности США станут стороной конфликта, сообщает RT.



