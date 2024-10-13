Белоусов отменил кадровый резерв в Минобороны

В январе 2024 года в России был учрежден единый федеральный кадровый резерв с целью создания одинаковых принципов отбора госслужащих и требований к ним.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лица со статусом иноагента будут исключены из кадрового резерва госорганов России.