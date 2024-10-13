Белоусов отменил кадровый резерв в Минобороны

В Министерстве обороны России отменили положение о кадровом резерве. Об этом объявил глава ведомства Андрей Белоусов.

Отмечается, что проект соответствующего приказа уже подготовлен в МО. Белоусов заявил, что такое решение было принято в связи с утратой актуальности положения.

Согласно пояснительной записке, приказ признается утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве.

«Утратил актуальность»: Белоусов отменил кадровый резерв в МО

В январе 2024 года в России был учрежден единый федеральный кадровый резерв с целью создания одинаковых принципов отбора госслужащих и требований к ним.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лица со статусом иноагента будут исключены из кадрового резерва госорганов России.

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ФОТО: РИА Новости
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