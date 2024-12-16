Белоусов: Поступление танков в войска РФ возросло в семь раз в 2024 году
Поступление танков в российские войска увеличилось в семь раз в 2024 году по сравнению с 2022-м, беспилотников – в 23 раза, боеприпасов – в 22 раза. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседание коллегии Минобороны РФ.
По его словам, артиллерийских боеприпасов было поставлено в 11 раз больше. Белоусов также поблагодарил бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что четыре стратегических ракетоносца Ту-160М войдут в состав авиационных стратегических сил в 2025 году. В свою очередь Военно-морской флот РФ получит в следующем году стратегическую подлодку «Князь Пожарский», передает «Радиоточка НСН».
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