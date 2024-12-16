Белоусов: Поступление танков в войска РФ возросло в семь раз в 2024 году

По его словам, артиллерийских боеприпасов было поставлено в 11 раз больше. Белоусов также поблагодарил бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что четыре стратегических ракетоносца Ту-160М войдут в состав авиационных стратегических сил в 2025 году. В свою очередь Военно-морской флот РФ получит в следующем году стратегическую подлодку «Князь Пожарский», передает «Радиоточка НСН».

