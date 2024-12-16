Российская армия получит в 2025 году четыре ракетоносца Ту-160М

Четыре стратегических ракетоносца Ту-160М войдут в состав авиационных стратегических в 2025 году. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

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Выступая на расширенной коллегии ведомства, он отметил, что Военно-морской флот РФ получит в следующем году стратегическую подлодку «Князь Пожарский».

«Продолжим перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс «Ярс», - добавил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время начнется серийное производство баллистических ракет средней дальности «Орешник», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеВооруженные Силы РФМинобороны РФТу-160

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