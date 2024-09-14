Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью двух военнослужащих

Речь идет о военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин».

По данным СМИ, военные были специалистами по беспилотникам. В один день один вступили в конфликт с начальством, после чего их отправили на штурм, где они и погибли.

Белоусов поставил это дело на личный контроль.

Ранее Белоусов прибыл с инспекцией в центр управления российских Сухопутных войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

