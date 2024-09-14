Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью двух военнослужащих
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и главе Генштаба ВС Валерию Герасимову разобраться в гибели двух военнослужащих.
Речь идет о военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин».
По данным СМИ, военные были специалистами по беспилотникам. В один день один вступили в конфликт с начальством, после чего их отправили на штурм, где они и погибли.
Белоусов поставил это дело на личный контроль.
Ранее Белоусов прибыл с инспекцией в центр управления российских Сухопутных войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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