Минобороны: Белоусов посетил Военно-воздушную академию в Воронеже

В ходе визита министра начальник академии, генерал-полковник Геннадий Зибров доложил о подготовке кадров инженерно-технического и летнего состава, а также радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации и иных специальностей. Помимо этого, Зибров заявил, что учебно-материальная база постоянно совершенствуется, а курсанты обеспечены передовыми тренажерными комплексами.

Кроме того, глава Минобороны понаблюдал за подготовкой курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части, где обслуживаются и ремонтируются воздушные суда. Зибров отметил, что в программу обучения курсантов летных специальностей и специалистов беспилотной авиации входят практические полеты.

Ранее Белоусов прибыл с инспекцией в центр управления российских Сухопутных войск.

