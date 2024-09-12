Минобороны: Белоусов посетил Военно-воздушную академию в Воронеже
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил с инспекцией Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже. Об этом сообщило Минобороны России.
В ходе визита министра начальник академии, генерал-полковник Геннадий Зибров доложил о подготовке кадров инженерно-технического и летнего состава, а также радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации и иных специальностей. Помимо этого, Зибров заявил, что учебно-материальная база постоянно совершенствуется, а курсанты обеспечены передовыми тренажерными комплексами.
Кроме того, глава Минобороны понаблюдал за подготовкой курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части, где обслуживаются и ремонтируются воздушные суда. Зибров отметил, что в программу обучения курсантов летных специальностей и специалистов беспилотной авиации входят практические полеты.
Ранее Белоусов прибыл с инспекцией в центр управления российских Сухопутных войск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru