Лукашенко заявил, что Минск извлек уроки из спецоперации России на Украине

На совещании по вопросам государственного оборонного заказа страны на 2022 год он отметил, что ранее в Минске по-другому видели и белорусскую армию и её вооружение.

«Скажу откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», - подчеркнул он.

Белорусский лидер добавил, что регулярно обсуждает соответствующие вопросы с руководством Минобороны и уже дал поручения рассмотреть дальнейшее развитие белорусских войск с учётом российско-украинского конфликта.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена участвовать в спецоперации на Украине, сообщает RT.

