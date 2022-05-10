Лукашенко заявил, что Минск извлек уроки из спецоперации России на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что специальная военная операция России в Украине многому научила белорусские власти, передаёт БелТА.

Лукашенко назвал спецоперацию на Украине «затянувшейся»

На совещании по вопросам государственного оборонного заказа страны на 2022 год он отметил, что ранее в Минске по-другому видели и белорусскую армию и её вооружение.

«Скажу откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», - подчеркнул он.

Белорусский лидер добавил, что регулярно обсуждает соответствующие вопросы с руководством Минобороны и уже дал поручения рассмотреть дальнейшее развитие белорусских войск с учётом российско-украинского конфликта.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена участвовать в спецоперации на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссияАрмия
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