Лукашенко заявил, что Минск извлек уроки из спецоперации России на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что специальная военная операция России в Украине многому научила белорусские власти, передаёт БелТА.
На совещании по вопросам государственного оборонного заказа страны на 2022 год он отметил, что ранее в Минске по-другому видели и белорусскую армию и её вооружение.
«Скажу откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», - подчеркнул он.
Белорусский лидер добавил, что регулярно обсуждает соответствующие вопросы с руководством Минобороны и уже дал поручения рассмотреть дальнейшее развитие белорусских войск с учётом российско-украинского конфликта.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена участвовать в спецоперации на Украине, сообщает RT.
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