Белорусские военнослужащие отправились на боевые пуски ракет в Россию

Белорусские военнослужащие направлены на контрольное занятие по управлению ракетными ударами в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны Белоруссии.

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Кроме того, в оборонном ведомстве заявили, что после окончания сосредоточения на полигоне в России сил и средств военные проведут из различных ракетных комплексов боевые пуски ракет.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил о готовности страны применить специальное ядерное оружие.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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