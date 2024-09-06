Белорусские военнослужащие отправились на боевые пуски ракет в Россию
6 сентября 202412:44
Белорусские военнослужащие направлены на контрольное занятие по управлению ракетными ударами в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны Белоруссии.
Кроме того, в оборонном ведомстве заявили, что после окончания сосредоточения на полигоне в России сил и средств военные проведут из различных ракетных комплексов боевые пуски ракет.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил о готовности страны применить специальное ядерное оружие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru