Лукашенко: Войска ПВО в ВВС приведены в боевую готовность из-за активизации ВСУ

В Белоруссии приведены в боевую готовность силы ВВС и войск ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Александра Лукашенко.

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Это связано с активизацией Вооруженных сил Украины на границе. Это происходит в последние несколько дней.

Глава государства указал, что ситуация ожидаемая. Белоруссия вывела на позиции реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Ранее Лукашенко заявил, что Запад хочет довести эскалацию до такой степени, что мир дрогнет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко

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