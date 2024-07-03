Лукашенко: Войска ПВО в ВВС приведены в боевую готовность из-за активизации ВСУ
В Белоруссии приведены в боевую готовность силы ВВС и войск ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Александра Лукашенко.
Это связано с активизацией Вооруженных сил Украины на границе. Это происходит в последние несколько дней.
Глава государства указал, что ситуация ожидаемая. Белоруссия вывела на позиции реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».
Ранее Лукашенко заявил, что Запад хочет довести эскалацию до такой степени, что мир дрогнет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru