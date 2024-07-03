Лукашенко: Войска ПВО в ВВС приведены в боевую готовность из-за активизации ВСУ

Это связано с активизацией Вооруженных сил Украины на границе. Это происходит в последние несколько дней.

Глава государства указал, что ситуация ожидаемая. Белоруссия вывела на позиции реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Ранее Лукашенко заявил, что Запад хочет довести эскалацию до такой степени, что мир дрогнет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

