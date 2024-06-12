В Белоруссии заявили о готовности применить ядерное оружие

По его словам, такой вывод можно сделать по результатам совместных с Россией учений с нестратегическими ядерными силами.

«Пока рано подводить итоги, но как начальник Генштаба могу сказать: ребята работали хорошо. Это профессиональные действия», - отметил Муравейко.

Ранее в Минобороны РФ заявили о начале второго этапа учений российских нестратегических ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

