Белгородский губернатор заявил об обстреле села Вязового
В Белгородской области под обстрел Вооруженных сел Украины (ВСУ) попало село Вязовое Краснояружского района, пострадавших нет, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи», - раскрыл подробности происшествия глава региона.
В Вязовом уже работают аварийные бригады и оперативные службы.
Ранее, 2 января, Вячеслав Гладков сообщил, что регион попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за понедельник, 2 января. После обстрела села Вязовое жертв и пострадавших нет.
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