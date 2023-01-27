Бельгия одобрила пакет военной помощи Украине на 92 млн евро
Глава правительства Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Брюссель одобрил крупнейший за 11 месяцев план военной помощи Украине на 92 млн евро, сообщает пресс-служба бельгийского кабмина.
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер уточнила, что в пакет войдут автомашины, ПЗРК и ПТРК, а также штурмовые винтовки. По её словам, власти выкупят их у компании FN Herstal.
Телеканал RTBF со ссылкой собственные источники сообщил, что также рассматривался вопрос поставок бронетехники, однако от этого было решено отказаться из-за дороговизны, и ограничиться только лёгким оружием.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что степень напряжённости ситуации вокруг Украины увеличивается на фоне поставок оружия и военной техники странами Запада киевскому режиму, сообщает RT.
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