Бельгия одобрила пакет военной помощи Украине на 92 млн евро

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер уточнила, что в пакет войдут автомашины, ПЗРК и ПТРК, а также штурмовые винтовки. По её словам, власти выкупят их у компании FN Herstal.

Телеканал RTBF со ссылкой собственные источники сообщил, что также рассматривался вопрос поставок бронетехники, однако от этого было решено отказаться из-за дороговизны, и ограничиться только лёгким оружием.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что степень напряжённости ситуации вокруг Украины увеличивается на фоне поставок оружия и военной техники странами Запада киевскому режиму, сообщает RT.