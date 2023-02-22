«Батюшка на свечке сожжет»: Пригожин заявил, что готов попросить боеприпасы в церкви

«Я обращаюсь на все необходимые уровни. Единственное - в церковь эту заявку не относил, поскольку не очень верю в то, что Бог поможет. Наверное, надо попросить. Может, какой-нибудь батюшка её на свечке сожжет. Может, так дойдет», - говорится в аудиозаписи, распространённой пресс-службой Пригожина.

Пригожин 21 февраля прямо обвинил Минобороны и Генштаб в противодействии передаче боеприпасов ЧВК «Вагнер». По его мнению, эти ведомства таким образом стремятся «уничтожить» его частную военную компанию.

Ранее Пригожин заявил, что после его жалобы на Минобороны РФ и Генштаб ситуация с обеспечением ЧВК боеприпасами не улучшилась.

При этом Минобороны РФ назвало выступление главы ЧВК «Вагнер» «экзальтированными заявлениями». «Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет», - сообщило ведомство к вечеру 21 февраля. Там уточнили, что только с 18 по 20 февраля предоставили добровольцам штурмовых отрядов 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков.

