Депутаты не планируют менять призывной возраст к весеннему призыву
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не видит необходимости менять возраст призывников к грядущему весеннему призыву, сообщает «Интерфакс».
По его словам, инициатива Минобороны России пока никак не формализована и в российском законодательстве «нет никаких новых правил» о возрасте призыва.
«У нас нет в работе этих поправок. Минобороны, которое вступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало», - заключил парламентарий.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что необходимо поэтапно увеличить предельный возраст призыва граждан на срочную службу в армию с 18 лет до 21 года, параллельно повысив предельный возраст призыва - с 27 до 30 лет.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что увеличение призывного возраста не вернет дедовщину в армию, но позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям.
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