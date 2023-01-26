Депутаты не планируют менять призывной возраст к весеннему призыву

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не видит необходимости менять возраст призывников к грядущему весеннему призыву, сообщает «Интерфакс».

По его словам, инициатива Минобороны России пока никак не формализована и в российском законодательстве «нет никаких новых правил» о возрасте призыва.

«У нас нет в работе этих поправок. Минобороны, которое вступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало», - заключил парламентарий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что необходимо поэтапно увеличить предельный возраст призыва граждан на срочную службу в армию с 18 лет до 21 года, параллельно повысив предельный возраст призыва - с 27 до 30 лет.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что увеличение призывного возраста не вернет дедовщину в армию, но позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям.