Балтийский флот отработал пуски крылатых ракет «Калибр»
Корабли Балтийского флота отработали запуски крылатых ракет «Калибр» на фоне учений НАТО в регионе. Об этом сообщила пресс-служба флота. В учениях приняли участие корабли «Советск» и «Одинцово». Они выполняли пуски ракет по условному противнику на поверхности воды у береговой линии.
Также экипажи боевых кораблей отработали противостояние с авиацией, передает РИА ФАН. При этом специально были поставлены радиоэлектронные помехи.
Минобороны РФ ранее анонсировало проведение в марте двух тактических учений совместно с Белоруссией. В них примут участие Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций Вооружённых сил Белоруссии.
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