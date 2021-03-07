Минобороны: Россия и Белоруссия проведут совместные учения в марте

В учениях также задействуют два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа, отмечают «Известия».

Всего на полигонах используют более 400 российских военных и около 100 единиц боевой и спецтехники. От белорусской стороны в них примут участие более 80 военнослужащих, пишет Газета.ru.

На полигоне Осиповичский в Минской области с 15 по 27 марта будут проходить вторые учения. В них, по данным Минобороны, примут участие 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, со стороны ССО ВС Белоруссии — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. По его словам, мероприятия пройдут на территории двух стран.

