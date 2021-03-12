Стратегическое обнуление. Эксперты оценили шансы НАТО против России

Шведские эксперты признали, что Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны. Об этом говорится в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020». По мнению авторов доклада, для того, чтобы США смогли прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев.

«Страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности», — подчеркнули военные аналитики.

Ранее министерство обороны Швеции публиковало несколько роликов под общим названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах. Как считают военные, в связи с глобальным потеплением рост интереса к Арктике приведет к борьбе ведущих держав за транспортный коридор и ресурсы, которая затронет и Швецию.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявлял, что в арктическом регионе главными противниками являются Россия и США, но у американцев здесь мало шансов.

«В любой войне ключевым является вопрос береговой инфраструктуры, без этого вести боевые действия проблематично. В США такого нет. Район Аляски будет противостоять нашему району на Камчатке, и боевые действия будут вестись в этой зоне – наш Тихоокеанский флот против 7-го флота США. У Америки в этом случае имеется безусловное значительное превосходство. Нашему флоту будет трудно. Но это именно в Тихом океане, в северной его части. Что касается дальнейшего продвижения по направлению к Северному морскому пути – там у американцев нет никаких шансов. Американский флот не приспособлен для действий в ледовых условиях, береговых баз для ведения боевых действий силами авиации там тоже нет, поэтому такие действия не имеют перспективы», - отметил он, добавив, что в случае прямого столкновения Россия вправе применить ядерное оружие и нанести удар по США.

На прошлой неделе сообщалось, что польский генерал предположил, что российская армия сможет отбить все атаки НАТО по Калининграду и захватит страны Балтии в течение двух-четырех дней.