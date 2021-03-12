Стратегическое обнуление. Эксперты оценили шансы НАТО против России
В Швеции уверены в превосходстве Москвы в случае масштабного конфликта. Однако в реальности военное противостояние с НАТО вряд ли возможно, полагают наблюдатели.
Шведские эксперты признали, что Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны. Об этом говорится в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020». По мнению авторов доклада, для того, чтобы США смогли прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев.
«Страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности», — подчеркнули военные аналитики.
Ранее министерство обороны Швеции публиковало несколько роликов под общим названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах. Как считают военные, в связи с глобальным потеплением рост интереса к Арктике приведет к борьбе ведущих держав за транспортный коридор и ресурсы, которая затронет и Швецию.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявлял, что в арктическом регионе главными противниками являются Россия и США, но у американцев здесь мало шансов.
«В любой войне ключевым является вопрос береговой инфраструктуры, без этого вести боевые действия проблематично. В США такого нет. Район Аляски будет противостоять нашему району на Камчатке, и боевые действия будут вестись в этой зоне – наш Тихоокеанский флот против 7-го флота США. У Америки в этом случае имеется безусловное значительное превосходство. Нашему флоту будет трудно. Но это именно в Тихом океане, в северной его части. Что касается дальнейшего продвижения по направлению к Северному морскому пути – там у американцев нет никаких шансов. Американский флот не приспособлен для действий в ледовых условиях, береговых баз для ведения боевых действий силами авиации там тоже нет, поэтому такие действия не имеют перспективы», - отметил он, добавив, что в случае прямого столкновения Россия вправе применить ядерное оружие и нанести удар по США.
На прошлой неделе сообщалось, что польский генерал предположил, что российская армия сможет отбить все атаки НАТО по Калининграду и захватит страны Балтии в течение двух-четырех дней.
В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал Польшу и Балтию развивать свои страны и перестать «заниматься стратегированием». Он предупредил заграничных соседей в балтийском регионе, что взаимоотношения с солдатами НАТО им не принесут счастья, и пожелал спокойного развития. В беседе с «Комсомольской правдой» губернатор заметил, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам.
Военный историк Евгений Норин в эфире НСН рассказывал, есть ли у России преимущество перед НАТО в вооружениях.
«НАТО – это более богатый альянс. Причем с очень высоким уровнем научно-технического и военно-технического сотрудничества. Поэтому НАТО имеет преимущество по количеству и качеству вооружений. Но вооружения – это инструмент, чтобы армия могла выполнять свои задачи. С этой точки зрения у России все не так уж плохо с техническим оснащением. Оно позволяет российской армии выполнять ее актуальные задачи», - отметил Норин.
По его словам, России не грозит прямой конфликт с НАТО.
«Во-первых, это ядерный арсенал, который архинадежно страхует Россию от любых попыток прямой агрессии против нее. Мы однозначно можем утверждать, что вторжение НАТО в Россию не состоится, поскольку оно закончится обнулением этих стран. Во-вторых, Россия имеет определенные интересы в мире, и наличное вооружение позволяет эти интересы эффективно отстаивать», - заключил эксперт.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их государств для готовности, в том числе, к «агрессивным действиям» России. В связи с этим он призвал союзников увеличить оборонные расходы.
Между тем российские специалисты наблюдают кратный рост числа заходов военных кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря, заявлял начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он также отметил, что стало больше полетов стратегической авиации США. Кроме того Герасимов обратил внимание на «усиление провокационной деятельности у российских границ». Военные учения НАТО с участием внеблоковых стран, по его словам, носят явно выраженную антироссийскую направленность.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 270 / сут.
Умерли
90 734+459 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+14 006 / сут.
- Собянин рассказал о выгодах офсетных контрактов для города
- СМИ: США накопили и не направляют за рубеж миллионы доз вакцины AstraZeneca
- Прокуратура назвала причину массового отравлении школьников в Красноярске
- Диетолог рассказал об опасности блинов с начинкой
- Продолжительность жизни в России во время пандемии снизилась до 71,1 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru