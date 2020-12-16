Баллистическую ракету «Сармат» поставят на боевое дежурство в 2022 году

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство в Красноярском крае в 2022 году, сообщает «Красна звезда» со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева.

В настоящее время в Ужурском ракетном соединении ведется подготовка к перевооружению.

Британские СМИ усомнились в успешных испытаниях «Сармата»

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН раскрыл особенности уникальной российской системы ПРО «Авангард» и комплексе «Сармат».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:«сармат»Ракета
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