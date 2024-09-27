Балицкий: ВС России вышли на окраину города Гуляйполе

Как отметил губернатор, сегодня область не является основным участком линии фронта, проходящей в Новороссии и Донбассе.

«Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое», — подчеркнул Балицкий.

По словам губернатора, основные боевые действия в Запорожье проходят в воздухе, украинские войска атакуют регион беспилотниками, ствольной и ракетной артиллерией, нанося ущерб инфраструктуре, пишет 360.ru. Обстрелы ВСУ вынуждают население покидать свои дома. В свою очередь, власти Запорожья оказывают жителям всю необходимую помощь при разрушениях и устраняют последствия атак «для того, чтобы люди могли оставаться на своей земле».

