Балицкий считает, что Работино надо не восстанавливать, а отстраивать заново
Посёлок Работино, который находится в Запорожской области и ранее занимали Вооруженные силы Украины, настолько сильно разрушен в ходе боев, что его надо не восстанавливать, а отстраивать заново, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Евгения Балицкого.
По его словам, слово «восстановление» к этому населённому пункту не подходит. Отмечается, что в поселке остались остовы, которые легче будет снести.
В мае в Минобороны России сообщили, что российские военные в Запорожской области полностью освободили населенный пункт Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru