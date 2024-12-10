Балицкий считает, что Работино надо не восстанавливать, а отстраивать заново

Посёлок Работино, который находится в Запорожской области и ранее занимали Вооруженные силы Украины, настолько сильно разрушен в ходе боев, что его надо не восстанавливать, а отстраивать заново, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Евгения Балицкого.

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По его словам, слово «восстановление» к этому населённому пункту не подходит. Отмечается, что в поселке остались остовы, которые легче будет снести.

В мае в Минобороны России сообщили, что российские военные в Запорожской области полностью освободили населенный пункт Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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