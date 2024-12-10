Балицкий считает, что Работино надо не восстанавливать, а отстраивать заново

По его словам, слово «восстановление» к этому населённому пункту не подходит. Отмечается, что в поселке остались остовы, которые легче будет снести.

В мае в Минобороны России сообщили, что российские военные в Запорожской области полностью освободили населенный пункт Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

