«Степь с кирпичом»: Рогов заявил, что от Работино ничего не осталось
Взятие Работино и высот на окраинах села под контроль ВС РФ позволит иметь огневой контроль, а также ударит по режиму Зеленского, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
От села Работино в Запорожской области почти ничего не осталось: населенный пункт представляет собой степь, посыпанную кирпичом, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью потеряли контроль над Работино. По его словам, российский флаг уже поднят над северными окраинами села. Еще в конце февраля Минобороны РФ сообщало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в селе. Рогов сообщил НСН, что сегодня военные ВСУ присутствуют лишь в нескольких точках населенного пункта.
«Надо понимать, что от Работино мало что осталось: это просто останки населенного пункта, это степь, плотно посыпанная осколками кирпича. Если внешне посмотреть, не осталось ни одного целого здания. Присутствие боевиков ВСУ есть в нескольких точках. Это локальные очаги сопротивления, которые не понимают, что основная группировка из Работино уже не просто вышла, а бежала», – сказал Рогов.
Он отметил, что взятие Работино и высот на окраинах села под контроль Вооруженных сил РФ позволит иметь огневой контроль, а также еще больше ударит по режиму президента Украины Владимира Зеленского.
«Стратегически Работино не представляет особой ценности, потому что сам населенный пункт находится в низине, но есть политическая ценность. Это главное достижение так называемого контрнаступа (Украины – ред. НСН) лета 2023 года. За само Работино положили несколько бригад (ВСУ – ред. НСН) и несколько сотен, если не тысяч, единиц техники. Освобождение Работино и взятие высот, находящихся на окраинах рядом с населенным пунктом, играет большую роль с точки зрения возможности продвижения дальше. Эти высоты дают возможность контролировать больший участок фронта, иметь огневой контроль. Также взятие Работино покажет, что режим Зеленского потерял все, что пытался захватить. По сути, контрнаступ 2023 года разбился о нашу первую линию обороны. Зеленскому будет еще сложнее объяснять, зачем он утилизировал десятки тысяч ВСУшников, не добившись ничего», – резюмировал собеседник НСН.
В сентябре прошлого года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российская армия «тактически оставила» село Работино. Тогда он отмечал, что населенный пункт «остался только на карте», и Россия его больше не контролирует.
Работино расположено на дороге из Орехова в Токмак, следом за ним располагается Мелитополь. Западные СМИ писали, что в случае захвата этого города Украина сможет «разрезать» российскую группировку войск, перекрыть сухопутный коридор в Крым и начать наступление на полуостров, передает «Радиоточка НСН».
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