Балицкий: Россия способна полностью уничтожить энергетику Украины
Армия России обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Запорожской области Евгения Балицкого.
Он напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что Москва еще «ничего не начинала». Балицкий заявил, что сам является военным летчиком, которого готовили к тому, чтобы бороться с промышленным потенциалом противника.
В пятницу в Харькове произошло не менее 15 взрывов. В городе остановился электротранспорт, наблюдались перебои с интернетом и мобильной связью, а также водоснабжением, сообщает «Радиоточка НСН».
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